La Valtellina si risveglia sotto la neve | imbiancato il fondovalle

La Valtellina si presenta questa mattina con un sottile manto di neve che ha ricoperto il fondovalle. La recente ondata di freddo ha lasciato un leggero strato bianco su case, prati e tetti, creando un paesaggio tranquillo e immacolato. Questa condizione atmosferica riflette le caratteristiche stagionali di questa zona alpina, offrendo un’atmosfera serena e naturale.

Il fondovalle valtellinese si sono svegliato questa mattina sotto una leggera ma diffusa nevicata che, complice il freddo intenso degli ultimi giorni, ha ricoperto di bianco case, prati e tetti. Un fenomeno non previsto che ha colto di sorpresa lavoratori e studenti, trovatisi ad affrontare un.

Inverno in arrivo: neve al Nord, temperature anche sotto i dieci gradi - Neve anche in Alto Adige sulle piste, buon preludio all’apertura di ... rainews.it

Gelo sull’Italia: neve a Siena e in Puglia, scuole chiuse in diverse regioni. Nevicate anche in Emilia Romagna e nelle Marche - Nevicate su Siena e sulla Puglia, dove è stata disposta la chiusura di scuola di ogni ordine e grado. fanpage.it

