Primarie Senigallia vince Romano | sarà il candidato del centrosinistra

Alle primarie di Senigallia, Romano si è aggiudicato la candidatura del centrosinistra per le prossime elezioni comunali. La sfida elettorale si concentrerà ora tra Romano e Olivetti, in un confronto che definirà il futuro amministrativo della città. La candidatura di Romano rappresenta un passo importante nel percorso politico locale, offrendo ai cittadini un’alternativa per il governo del Comune.

Senigallia, 11 gennaio 2026 – Comunali 2026, sarà scontro Olivetti – Romano, è lui il candidato a sindaco del centrosinistra. Dario Romano, candidato del Pd ha vinto ieri le primarie contro Marco Lion, candidato per la coalizione con uno scarto di 499 voti. Sono state 1096 le preferenze per Romano e 598 quelle per Lion, non sono mancate schede bianche tra i 1695 votanti negli 11 seggi rimasti aperti dalle 8 alle 20. Romano, 39 anni, è stato presidente del Consiglio Comunale e attualmente è capogruppo Pd. Nel suo percorso ha spesso sottolineato la necessità di «ricucire il rapporto tra istituzioni e cittadini» e di costruire una città più inclusiva, attenta alle fragilità e capace di affrontare le grandi questioni aperte, a partire dalla sicurezza idrogeologica e dal futuro urbanistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

