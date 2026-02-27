Primarie del centrosinistra Muraca ha deciso | sarà il terzo candidato con Casa Riformista

Giovanni Muraca ha annunciato la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per le elezioni comunali di Reggio Calabria. È il terzo nome a concorrere per questa posizione all’interno del gruppo di candidati sostenuti da Casa Riformista. La decisione di Muraca si aggiunge alle altre candidature già presentate in vista del voto che si terrà prossimamente.

Durante la riunione odierna è arrivato il sì alla proposta del partito, ufficializzata domani formalizzando l'adesione al comitato organizzatore a poche ore dal termine di scadenza fissato Giovanni Muraca è il terzo candidato alle primarie del centrosinistra per le comunali di Reggio Calabria. Confermate le indiscrezioni di questi giorni, l'ex consigliere regionale ha deciso di accettare la proposta di Casa Riformista. Il partito nel quale Muraca è entrato qualche settimana fa gli aveva chiesto ufficialmente la disponibilità a partecipare alle pre-elezioni interne alla coalizione, dalle quali uscirà il nome del candidato sindaco del centrosinistra, scelto dagli elettori reggini chiamati a votare il 25 maggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Primarie, Casa Riformista chiede disponibilità a Muraca ma l'ex consigliere non ha ancora detto sìIl lungo confronto all'interno del partito si è concluso con la scelta di presentare un candidato che entrerà nella sfida tra Battaglia e Canale:

Primarie Senigallia, vince Romano: sarà il candidato del centrosinistraSenigallia, 11 gennaio 2026 – Comunali 2026, sarà scontro Olivetti – Romano, è lui il candidato a sindaco del centrosinistra.

