Freddo e neve a bassa quota maltempo in arrivo | le previsioni meteo del weekend

Le previsioni meteo per il weekend del 10 e 11 gennaio indicano un giovedì caratterizzato da temperature rigide e nevicate a bassa quota su diverse regioni italiane. Si tratta di condizioni di maltempo che richiedono attenzione alla viabilità e alle pratiche quotidiane. Ecco un quadro delle temperature e delle aree interessate, per prepararsi al meglio alle eventuali conseguenze di questo episodio.

Il weekend di sabato 10 e domenica 11 gennaio sarà segnato da freddo intenso e neve a bassa quota sull’Italia. Sabato maltempo diffuso con nevicate fino in pianura al Nord-Est, soprattutto tra Padova, Vicenza e Treviso, e fiocchi possibili su Ancona e Pescara. Venti forti al Sud, mari agitati e temperature in forte calo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

