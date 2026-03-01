Il futuro di oltre 2mila lavoratori a rischio | i colleghi organizzano un presidio davanti alla Regione

Oltre duemila lavoratori rischiano il posto di lavoro a causa di possibili tagli, e i loro colleghi hanno deciso di organizzare un presidio davanti alla sede della Regione. Alla STMicroelectronics di Agrate Brianza, l'azienda ha specificato che non ci sarebbero esuberi. La situazione ha portato alla mobilitazione dei lavoratori, che si sono radunati per chiedere chiarimenti e attenzione sulla vicenda.

Alla STMicroelectronics di Agrate Brianza non ci sarebbero esuberi, stando a quanto confermato dall'azienda. Ma la presentazione del piano industriale preoccupa ugualmente i lavoratori perché in bilico ci sarebbero circa 2.200 posti. Da qui la decisione di scendere di nuovo in piazza. Un presidio – quello annunciato dalla Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) – che non manifesterà (come successo in passato) davanti ai tornelli di via Olivetti. I lavoratori saranno a Milano, davanti alla Regione, in piazza Città di Lombardia dove, alle 14 di lunedì 2 marzo, si svolgerà un incontro dell'azienda con i politici lombardi, come riporta MonzaToday.