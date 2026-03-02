STMicroelectronics e il futuro incerto di 2.200 lavoratori | oggi il presidio davanti alla Regione

Oggi davanti alla Regione si è svolto un presidio di lavoratori di STMicroelectronics, che si sono riuniti per manifestare le proprie preoccupazioni. L’azienda ha confermato che non ci sono esuberi nello stabilimento di Agrate Brianza, ma il piano industriale presentato ha generato timori tra i dipendenti riguardo a possibili future incognite occupazionali. La situazione resta sotto osservazione.

L'azienda ha confermato che alla STMicroelectronics di Agrate Brianza non ci sono esuberi. Ma la presentazione del piano industriale preoccupa ugualmente i lavoratori perché in bilico ci sarebbero circa 2.200 posti. Da qui la decisione di scendere di nuovo in piazza.