Michela Micheli presenta il terzo volume di "Raccontami Firenze" insieme al giornalista Paolo Caselli, l'editrice Surat Sunonkun, lo storico e scrittore Luciano Artusi e il presidente di Villa Vittoria Cultura Giovanni Fittante.La collana di libri, giunta al suo terzo volume, si arricchisce con nuove storie (sono 116 in totale) vere della città. Il viaggio della scrittrice continua, tra tradizioni, sogni, coraggio, amore, solidarietà. Abbracciando ancora una volta la parte più intima e genuina della "culla del Rinascimento". 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Settimana del Fiorentino - presentazione di "Raccontami Firenze" volume 3

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