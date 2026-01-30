nel tribunale dei minori con un coltello in tasca denunciato 18enne straniero

Un 18enne straniero è stato denunciato questa mattina al tribunale dei minori dopo essere stato trovato con un coltello in tasca. È l’ultimo episodio di una serie di segnalazioni di giovani coinvolti in comportamenti sospetti, molti dei quali di origine straniera di seconda generazione. La polizia ha spiegato che l’aumento di questi casi sta preoccupando le forze dell’ordine, che cercano di intervenire prima che la situazione peggiori.

ANCONA, 30 GEN – Un giovane, di origine straniera, da poco maggiorenne, è stato sorpreso con un coltello in tasca mentre entrava nel tribunale per i minorenni di Ancona per discutere la messa alla prova per una rapina commessa quando non aveva ancora 18 anni. Il possesso dell’arma è stato segnalato dal metal detector all’entrata dell’ufficio giudiziario presidiato da una guardia giurata che ha chiesto l’intervento della polizia: il giovane è stato condotto in Questura e denunciato. Contestualmente, il pg e il presidente della Corte hanno lanciato un allarme sulle carenze di organico di magistrati e amministrativi della Procura minorile e del Tribunale per i minorenni, entrambi con competenza su tutte le Marche: nella prima operano solo una Procuratrice e un sostituto applicato da Pesaro; il Tribunale dei minorenni nell’ultimo anno ha svolto la sua attività, di fatto, con il presidente e due giudici a fronte di un organico di sei magistrati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

