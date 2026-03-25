Negli ultimi giorni sui social è stato condiviso un video che mostra un uomo straniero in evidente stato di agitazione mentre colpisce con calci porte, portoni e altri beni privati. Il filmato ha suscitato reazioni tra gli utenti e viene riportato anche da rappresentanti di un Comitato locale, che evidenziano il comportamento dell’individuo e i danni causati. La vicenda sta generando discussioni online e richieste di intervento.

"Negli ultimi giorni - si legge in una nota di Andrea Ghiozzi e Caterina Galli del Comitato Costituente Futuro Nazionale - sta circolando sui social un video che mostra un extracomunitario in evidente stato di alterazione mentre prende a calci porte, portoni e altri beni privati, causando danni e disagi ai residenti. Un episodio che, pur non avendo provocato conseguenze gravi, rappresenta comunque un segnale da non sottovalutare a Fidenza". "La sicurezza urbana parte proprio da qui: intervenire tempestivamente quando qualcuno commette atti di vandalismo, impedire che la situazione degeneri e ribadire che il rispetto delle regole non è opzionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Vandalismi a Fidenza, il video: “Un extracomunitario alterato prende a calci i portoni”

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