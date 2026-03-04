Jazz Idea 2026 | al via la quinta edizione al Santa Cecilia

Al Conservatorio di Musica Santa Cecilia a Roma si svolge la quinta edizione del festival Jazz Idea 2026, che comprende dodici concerti e quattro masterclass. L’evento è in programma per questa stagione, offrendo agli appassionati di jazz un calendario ricco di performance e sessioni di insegnamento. La manifestazione si svolge nel prestigioso contesto del conservatorio, attirando pubblico e musicisti da diverse zone.

Il fermento culturale romano si arricchisce ancora una volta di un appuntamento ormai imprescindibile per gli appassionati della musica improvvisata e d'autore. Il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma spalanca le sue porte per accogliere la quinta edizione del festival Jazz Idea, una manifestazione che, negli anni, ha saputo consolidarsi come punto di riferimento per la scena jazzistica nazionale e internazionale. Sotto la direzione artistica della cantante e docente Carla Marcotulli, il cartellone di quest'anno promette di esplorare le molteplici sfumature del genere, creando un ponte ideale tra la tradizione accademica e la spinta innovatrice della sperimentazione contemporanea.