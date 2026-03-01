Al via la Quinta Edizione di Una rondine al tetto

È iniziata la quinta edizione di “Una rondine al tetto”, evento che ogni anno coinvolge la comunità locale. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e prevede spettacoli, incontri e attività culturali. Partecipano artisti, cittadini e associazioni, tutti uniti dall’obiettivo di condividere momenti di creatività e aggregazione. L’organizzazione ha annunciato che l’edizione proseguirà fino alla fine del mese.

C'è un momento in cui la vita ci chiede di cambiare, un istante in cui la necessità di rinascere diventa un'esigenza profonda. L'Associazione Artistico-letteraria «GLI OCCHI DI ARGO» e la casa editrice «L'ARGOLIBRO» invitano scrittori e poeti a dare voce a questo sentimento nella Quinta Edizione del premio letterario nazionale gratuito "Una rondine al tetto". Il concorso quest'anno si concentra sul tema del rinnovamento in tutte le sue sfaccettature. Che sia un cambiamento interiore, un nuovo inizio o un risveglio dopo un lungo sonno, i partecipanti sono chiamati a raccontare la propria idea di evoluzione attraverso la poesia o la narrativa breve.