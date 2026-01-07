Francesca Ferlaino figlia dell’ex presidente del Napoli è la scienziata austriaca dell’anno

Francesca Ferlaino, fisica italiana e figlia dell’ex presidente del Napoli, è stata riconosciuta come “Scienziata austriaca dell’anno” dall’Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici e dell’istruzione. Questa onorificenza sottolinea il suo contributo nel campo della fisica quantistica, evidenziando il suo ruolo di rilievo nella comunità scientifica internazionale.

La fisica quantistica italiana Francesca Ferlaino è stata nominata “Scienziata austriaca dell’anno” dall’Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici e dell’istruzione. Dal 2006 svolge attività di ricerca presso il dipartimento di Fisica sperimentale dell’Università di Innsbruck e dal 2014 è direttrice scientifica dell’Istituto di ottica quantistica e informazione quantistica di Innsbruck. Nell’Anno internazionale della scienza quantistica, il riconoscimento è stato attribuito alla scienziata italiana (nata a Napoli e figlia di Corrado Ferlaino) per aver divulgato il suo lavoro scientifico sugli stati esotici del mondo quantistico ed esser riuscita a portare il suo campo di ricerca a un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Fisica quantistica, campana nominata a Innsbruck ‘Scienziata austriaca dell’anno’

Leggi anche: Napoli Juve, l’ex presidente Ferlaino sui bianconeri: «Per me è una squadra straniera, vi spiego». Poi il ricordo della punizione di Maradona contro la Vecchia Signora

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fisica quantistica, Francesca Ferlaino nominata “Scienziata austriaca dell'anno” - La fisica quantistica italiana Francesca Ferlaino è stata nominata «Scienziata austriaca dell'anno» dall'Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici ... msn.com