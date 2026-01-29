Zen ancora al setaccio perquisizioni nelle case | cinque arresti per droga e armi sequestrate

I carabinieri continuano a setacciare lo Zen, con perquisizioni nelle case e cinque persone finite in manette. La operazione, iniziata all’alba, ha portato al sequestro di droga e armi, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli sul territorio.

Cinque arresti per droga in via Costante Girardendo e armi sequestrate. E' il bilancio di un controllo straordinario del territorio dei carabinieri scattato ieri sin dalle prime luci dell'alba allo Zen. Otto sono state le perquisizioni domiciliari effettuate. Un palermitano di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravato dalla misura dell’obbligo di dimora e con precedenti specifici è stato arrestato in flagranza di reato. All’interno della sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato quasi 50 dosi di hashish, pronte per essere immesse sul mercato. Ben più articolata la seconda attività, che ha portato all’arresto di un intero nucleo familiare: padre, madre e due figli, di età compresa tra i 20 e i 50 anni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Comuni della provincia al setaccio: sequestrate armi e droga, due denunce I carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro hanno avviato un servizio coordinato di controllo del territorio, impiegando personale in uniforme e in borghese.

