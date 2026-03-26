Un rappresentante di un’associazione sportiva di Prato ha dichiarato che il cambio di presidenza non riguarda motivazioni a lui attribuite. La questione riguarda una modifica nella guida dell’organizzazione, che, secondo quanto affermato, non dipende da decisioni prese dall’interessato e non è collegata alla gestione dello stadio. La vicenda si svolge nel contesto di una disputa legale sulla legittimità di tale cambiamento.

Prato, 26 marzo 2026 - "Il cambio di presidenza non è assolutamente legato a ragioni che dipendono da me. Non ho scelto io. E voglio sottolineare come questo avvicendamento non centri niente con l’ampliamento dello stadio e con le vicende del 20 marzo. La decisione è stata presa da mio marito, Antonio Politano. Questa iniziativa la ritengo illegittima e la sottoporrò al vaglio dell'autorità giudiziaria. Non è il momento per parlare di questioni private, perché riguardano solo me e mio marito”. Asmaa Gacem al contrattacco dopo aver perso il ruolo di presidente dell’ Ac Prato, passato nelle mani del marito Antonio Politano. L'imprenditrice, in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, Gacem al contrattacco: "Cambio di presidenza illegittimo, non dipende dallo stadio"

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