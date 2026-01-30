Prato si prepara a cambiare volto con il nuovo impianto sportivo. La presidente Gacem ha spiegato che lo stadio sarà un omaggio alla tradizione tessile della città, senza pista di atletica. Il progetto riprende lo stile di quello di Marrakech, con forme che richiamano le balle del tessile, simbolo di Prato. Nei prossimi mesi, i lavori entreranno nel vivo e la cittadinanza aspetta con ansia questa nuova struttura.

Prato, 30 gennaio 2026 – Uno stadio simile per impostazione a quello di Marrakech. Un impianto che richiamerà, nelle sue forme, le balle del tessile e dunque la storia di Prato, per rendere omaggio alla città. Ma nel frattempo, c’è un progetto intermedio per migliorare il Lungobisenzio. Nel piano della presidente del Prato Asmaa Gacem per proiettare la società calcistica nel futuro e darle fondamenta importanti, un passaggio chiave è proprio quello delle strutture sportive a disposizione di atleti e tifosi. L’impianto da 15mila posti. La società ha presentato alla città la sua idea, con tanto di planimetrie e rendering. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato e il sogno del nuovo stadio: ecco come sarà. La presidente Gacem: “Un omaggio al tessile. E niente pista di atletica”

Approfondimenti su Prato Stadio

Oggi il Prato si prepara alla sfida contro il Follonica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Prato Stadio

Argomenti discussi: Da Prato alla Serie B: Matteo Guidi e il sogno che continua; Palazzo Corsini al Prato. Qui il tempio dell’opera; Campionato Uisp Prato, il Bellini Giacomo Bacchereto vince e tiene a distanza il Signa; Flora Tabanelli e il sogno più vicino: lavoro con il gruppo a Laax, ci proverà direttamente per le gare olimpiche.

Prato e il sogno del nuovo stadio: ecco come sarà. La presidente Gacem: Un omaggio al tessile. E niente pista di atleticaPresentato alla città il piano per dotare la società di un nuovo impianto: moderno, da 15mila posti, dove troveranno spazio anche negozi. Nel frattempo, c’è un progetto intermedio per ampliare il Lung ... lanazione.it

Vivere un sogno a 2000 metri senza fatica Sapevi che in Piemonte esiste un posto dove il lusso e la montagna si incontrano in modo così perfetto Siamo allo Chalet Il Rosso a Prato Nevoso! Dalla telecabina panoramica (firmata Porsche! ) fino facebook