Da Milano all' Albania per salvare i neonati | il progetto lombardo che fa scuola

Un progetto di cooperazione internazionale coinvolge la sanità lombarda e quella albanese con l’obiettivo di migliorare i servizi dedicati alle madri e ai neonati. L’iniziativa si concentra sull’aumento della sicurezza nel parto, sulla qualità delle cure neonatali e sulla creazione di una rete di emergenza più efficiente. Per realizzarlo, professionisti lombardi si sono recati in Albania per condividere competenze e supportare le strutture locali.

Il Fatebenefratelli-Sacco guida il progetto Prisma: trasferimento di sapere, nuovi protocolli in sala parto e una rete d'emergenza per i neonati critici tra Milano e l'Albania Più sicurezza nel parto, migliori cure ai neonati e una più efficiente rete di emergenza. Sono gli obiettivi di un progetto di cooperazione internazionale (Prisma) che vede la sanità lombarda al fianco di quella albanese per potenziare i servizi materno-infantili. L'iniziativa fa parte del più ampio programma Matherna (Maternal and Neonatal Health Advancement in Albania) che comprende anche il progetto Anma (Advancing Neonatal and Maternal Health in Albania). 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Da Milano all'Albania per salvare i neonati: il progetto lombardo che fa scuola Articoli correlati La scuola che diventa più green con un investimento da 100mila euro: il progettoMaggiore sicurezza, migliori condizioni di comfort e attenzione all’efficienza energetica, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale. Tatuaggi solidali: 2.400 euro per salvare i neonatiUn gesto concreto di solidarietà ha unito l'arte del tatuaggio alla necessità sanitaria a Piacenza. Una selezione di notizie su Da Milano all'Albania per salvare i... Discussioni sull' argomento Lombardia e Albania insieme per mamme e neonati con ‘Matherna’; Lara COLTURI - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; L’Italia e l’Albania del primo Novecento in un libro; Lombardia e Albania insieme per potenziare i servizi materni. Da Milano all'Albania per salvare i neonati: il progetto lombardo che fa scuolaIl Fatebenefratelli-Sacco guida il progetto Prisma: trasferimento di sapere, nuovi protocolli in sala parto e una rete d'emergenza per i neonati critici tra Milano e l'Albania ... milanotoday.it Borsa: Milano apre a +1,21%, Inwit non fa prezzo. Ftse Mib a 43.895 punti. Salgono Banco Bpm e Mps #ANSA x.com SCANDICCI VS MILANO GAME-3 Dalle 20:30 su RaiSport, DAZN & VBTV @savinodelbenevolley e @verovolley si sfideranno nella terza giornata delle Semifinali Playoff Scudetto della #SerieA1Tigotà Chi vincerà la sfida Segui la diretta su @raisp - facebook.com facebook