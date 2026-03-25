Da Milano all' Albania per salvare i neonati | il progetto lombardo che fa scuola

Da milanotoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto di cooperazione internazionale coinvolge la sanità lombarda e quella albanese con l’obiettivo di migliorare i servizi dedicati alle madri e ai neonati. L’iniziativa si concentra sull’aumento della sicurezza nel parto, sulla qualità delle cure neonatali e sulla creazione di una rete di emergenza più efficiente. Per realizzarlo, professionisti lombardi si sono recati in Albania per condividere competenze e supportare le strutture locali.

Il Fatebenefratelli-Sacco guida il progetto Prisma: trasferimento di sapere, nuovi protocolli in sala parto e una rete d'emergenza per i neonati critici tra Milano e l'Albania Più sicurezza nel parto, migliori cure ai neonati e una più efficiente rete di emergenza. Sono gli obiettivi di un progetto di cooperazione internazionale (Prisma) che vede la sanità lombarda al fianco di quella albanese per potenziare i servizi materno-infantili. L'iniziativa fa parte del più ampio programma Matherna (Maternal and Neonatal Health Advancement in Albania) che comprende anche il progetto Anma (Advancing Neonatal and Maternal Health in Albania). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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