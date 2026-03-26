L'ex commissario tecnico della nazionale ha commentato la decisione di negare uno stage ai giocatori, sottolineando come l'allenatore attuale abbia invece rafforzato lo spirito di squadra attraverso incontri informali. Ha aggiunto che il metodo adottato sta portando risultati, grazie a un rapporto diretto tra l’allenatore e i giocatori, che ha contribuito a creare un senso di coesione tra i membri del gruppo.

"Sono ottimista per un semplice motivo: perché Rino ha scelto una strada nuova che darà grandi risultati, non ho dubbi”. Una strada che ricorda moltissimo la sua, di Cesare Prandelli, uno dei ct più vicini ai giocatori nei quattro anni sulla panchina azzurra. Attento ai rapporti personali e alle esigenze dell’uomo prima che del calciatore. Il biennio 2010-12, con Prandelli ct, è quello che porta gli azzurri fino alla finale contro la Spagna nell’Europeo in Polonia-Ucraina. Bel gioco, memorabili il successo (ai rigori) con l’Inghilterra e poi con la Spagna, ma la partita di Kiev è maledetta: loro sono più forti e noi senza più una goccia di energia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prandelli: "Stage negato, Gattuso ha fatto gruppo a tavola. Così l'Italia è diventata una famiglia"

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Cesare Prandelli lo dice chiaramente: prima degli allenatori, servono gli istruttori. Un ruolo che lui ha ricoperto e che oggi, nel calcio italiano, sembra essersi perso. Viva el Tour a Firenze ONLINE su YouTube #vivaeltour #firenze #prandelli - facebook.com facebook