Gattuso a Napoli per la cena Italia ha aggiunto un posto a tavola | Vergara

Gennaro Gattuso è arrivato questa sera a Napoli per partecipare alla cena Italia al Parker’s, un appuntamento tra calciatori del Napoli in vista degli impegni con la Nazionale. Durante la serata, il tecnico ha deciso di aggiungere un posto a tavola per il difensore Andrea Vergara, che non era inizialmente previsto tra i presenti.

Il ct della Nazionale stasera a Napoli per una cena al Parker’s con i calciatori del Napoli in orbita Nazionale e ha aggiunto anche Vergara. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: La cena per farli conoscere andrà in scena stasera all’Hotel Parker, a pochi metri da casa Conte, insieme con altri ragazzi del gruppo. Il ct Rino Gattuso arriverà oggi in città dopo le tappe di Milano e Roma, e in serata incontrerà i calciatori del Napoli che sono già nel giro della Nazionale più uno: Antonio Vergara. L’uomo del momento vivrà un altro momento indimenticabile: il ct ha invitato anche lui oltre a Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Di Lorenzo, in questo momento fuori per infortunio ma pur sempre una colonna dell’Italia che dovrà inseguire il Mondiale attraverso i playoff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, Gattuso chiama Vergara: cena con il ct e sogno azzurro NAPOLI – Rino Gattuso ha incontrato ieri sera a cena il giovane talento argentino Maximiliano Vergara, con l’obiettivo di rafforzare il loro rapporto e discutere del suo possibile ruolo nel Napoli.

Gennaro Gattuso sta valutando se portare Vergara in nazionale per il Mondiale, se l’Italia si qualifica.

