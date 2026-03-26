Un ex allenatore si schiera pubblicamente a favore di un collega, affermando che a Gattuso non è stato concesso nemmeno uno stage e che invece crede nelle capacità della sua squadra. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un'intervista o un comunicato, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o reazioni. La situazione riguarda un rapporto tra due figure del calcio e le opportunità professionali di Gattuso.

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© Calcionews24.com - Prandelli sta con Gattuso: «Non gli hanno concesso lo straccio di uno stage, ma credo nella sua Inter per un motivo»

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