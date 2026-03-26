Prada Sandalo Infradito | Design Calzata e Manutenzione

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Pelle spazzolata e logo goffrato: l’estetica del dettaglio. L’analisi visiva di questo modello Prada evidenzia un contrasto intenzionale tra materiali e finiture. La fascia principale è realizzata in pelle spazzolata, una scelta che conferisce al sandalo un aspetto rustico ma raffinato, diverso dalla classica pelle lucida spesso associata al brand. Prada Sandalo infradito pelle Il logo e la suola. Il marchio PRADA appare in rilievo sulla superficie, integrandosi nella texture della pelle spazzolata senza apparire staccato o artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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