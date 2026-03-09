Marsèll Sandalo ‘Tavola’ | design calzata e cura della pelle

Marsèll presenta il sandalo ‘Tavola’, un modello che si distingue per il design curato e la calzata confortevole. La scarpa è realizzata con attenzione ai dettagli, utilizzando materiali di alta qualità. La cura della pelle è evidente nella finitura e nella lavorazione, che rendono il sandalo adatto a diverse occasioni. L’articolo include un avviso sulla presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La pelle del vitello e le cinghie intrecciate: un dettaglio distintivo. L'analisi tecnica del sandalo Marsèll 'Tavola' si concentra immediatamente sulla scelta del materiale, che definisce non solo l'estetica ma anche la longevità del prodotto. Il modello impiega pelle di vitello, una materia prima che nel settore della pelletteria italiana rappresenta uno standard di qualità superiore rispetto alle alternative sintetiche o ai cuoio di scarto.