Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’effetto ‘Embrace’: come i cristalli e la vernice giocano con la luce. Il sandalo Le Silla ‘Embrace’ si distingue per una finitura ibrida che unisce l’eleganza della vernice alla morbidezza della pelle. L’applicazione di strass all-over non è solo decorativa, ma funzionale: cattura e rifrange la luce, trasformando il piede in un elemento scenico durante gli eventi serali. La dinamica visiva tra metallizzato e cristalli. La base del sandalo presenta un effetto metallizzato, spesso associato a tonalità oro rosa, che funge da tela luminosa per i cristalli incastonati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le Silla Sandalo ‘Embrace’: strass, calzata e comfort

Articoli correlati

Leggi anche: Marsèll Sandalo ‘Tavola’: design, calzata e cura della pelle

Leggi anche: Sebastian Sandalo ‘Cher Crystal’: raso, strass e vestibilità

Una raccolta di contenuti su Silla Sandalo

Discussioni sull' argomento Le Silla Stivaletto d'ispirazione Western pelle nero Vendita Calda | Scarpe; Le Silla Stivale sopra al ginocchio camoscio vegan stretch marrone ginger Qualità Garantita | Scarpe; Le Silla Stivale al ginocchio vernice bianco milk con zeppa Soddisfazione Garantita | Scarpe.