Mobilità docenti 2026 27 | qualche settimana ancora e si conosceranno i posti liberi grazie ai pensionamenti Utili per la domanda

Tra alcune settimane, si scopriranno i posti liberi per i docenti in vista della mobilità 202627, causata dai pensionamenti imminenti. La legge stabilisce che i trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo si potranno fare solo su posti vacanti nell’organico dell’autonomia. Questo significa che le scuole riceveranno aggiornamenti sui posti disponibili, utili per presentare le domande. Le graduatorie saranno aggiornate in modo da riflettere le nuove disponibilità, che influenzeranno le scelte di spostamento dei docenti.

La mobilità dei docenti, comprendente sia trasferimenti che passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, può essere disposta esclusivamente su posti vacanti e disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia. L'articolo Mobilità docenti 202627: qualche settimana ancora e si conosceranno i posti liberi grazie ai pensionamenti. Utili per la domanda.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2026/27: chi non può presentare la domanda?Il ministero dell’Istruzione ha comunicato che, per le mobilità docenti 202627, alcuni insegnanti non potranno presentare domanda.

Mobilità docenti 2026/27: ecco chi può presentare domandaDa oggi i docenti italiani possono presentare domanda per cambiare sede, classe di concorso o tipologia di posto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.