Sorella si veste troppo all' occidentale il fratello le punta una scheggia di vetro affilato in faccia | Se non ti comporti come si deve te la rovino

Il fatto è avvenuto a Venezia, dove un uomo ha minacciato la sorella con un frammento di vetro. La causa è il suo modo di vestire, considerato troppo occidentale. La donna si era vestita in modo moderno e casual, attirando le ire del fratello. Lui le ha puntato il vetro minacciandola di danneggiarla se non cambierà comportamento. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La situazione resta tesa e ancora da chiarire.

VENEZIA - Un coccio di vetro affilato puntato contro il viso, a pochi centimetri dall’occhio, appoggiato sulla guancia. «Ci penso io a farti passare la voglia di vestirti come una poco di buono: se non la smetti, se non torni a comportarti come si deve, ti rovino la faccia». Lui poteva fare quello che voleva, invece se lei si azzardava a lasciare a casa il velo ecco che scattavano gli insulti, le minacce - fin troppo concrete, visto che c’era mancato poco che la ragazza non venisse sfregiata per davvero. E non era bastato neppure il primo passaggio in tribunale a farlo desistere, anzi: ignorando il divieto del giudice, si è presentato sulla porta di casa e ha preteso che la madre e la sorella ritirassero le querele. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

