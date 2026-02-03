Cancro io ti boccio gli studenti raccolgono migliaia di euro per Airc e la ricerca

Per il 14esimo anno di fila, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta hanno raccolto migliaia di euro per Airc e la lotta contro il cancro. Hanno partecipato alla settimana della ricerca, dimostrando ancora una volta impegno e generosità.

Per il 14esimo anno consecutivo, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta si sono distinti nell'ambito della settimana della ricerca dell'Airc, Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. Il progetto “Cancro io ti boccio” promosso dalla professoressa.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Sermoneta Donna Lelia Caetani “Cancro io ti boccio”: giovani studenti nelle piazze a sostegno dell'Airc L'Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi ha partecipato anche quest'anno alla campagna “Cancro io ti boccio” di Airc. “Cancro io ti boccio”: l’Ic Casale sostiene la campagna dell’Airc per la prevenzione L’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi rinnova anche quest’anno il suo impegno nel sostenere la prevenzione e la ricerca contro il cancro, aderendo per il quarto anno consecutivo alla campagna “Cancro io ti boccio” promossa dall’Airc. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sermoneta Donna Lelia Caetani Argomenti discussi: Cancro io ti boccio: giovani studenti nelle piazze a sostegno dell'Airc; AIRC - ARANCE DELLA SALUTE; Rocca Priora, Cancro, io ti boccio: a scuola di solidarietà e cittadinanza attiva; Il Liceo Scientifico G.Pellecchia di Cassino si distingue anche per il sociale. Cancro io ti boccio: gli studenti di Sermoneta protagonisti con l’AircPer il quattordicesimo anno consecutivo, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta si sono distinti nell’ambito della settimana della ricerca dell’Airc, Associazione Ital ... latinaquotidiano.it Cancro io ti boccio: giovani studenti nelle piazze a sostegno dell'AircVenerdì 23 gennaio 2026, nei plessi di scuola dell’infanzia Parco Di Giulio e Cicerone hanno partecipato alla vendita di reticelle di arance, vasetti di marmellata di arance rosse e miele di fiori ... brindisireport.it https://www.latinaquotidiano.it/cancro-io-ti-boccio-gli-studenti-di-sermoneta-protagonisti-con-lairc/ #sermoneta #cancroiotiboccio #studenti #airc - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.