In Inghilterra, un episodio insolito si è svolto tra le gradinate di uno stadio: un giocatore sale, sistema un faretto e poi segna un gol. Anche nel 2026, alcune tradizioni e atmosfere rurali continuano a suscitare interesse, mantenendo vivo il fascino di un calcio autentico e senza fronzoli. Un esempio di come, nonostante i cambiamenti, certi luoghi e momenti conservino un loro carattere unico e riconoscibile.

Ed eccoci arrivati pure nel 2026, nonostante tutto resiste questo presidio di polverosa rusticità che richiama lettori più di un Giubileo e contumelie più di un rigore sbagliato. Contumelie che in ogni caso continuano ad essere il sottofondo musicale, più di un classico pe pe pe pe pe zazuera zazuera, delle Domeniche Bestiali. E tra ombre e luci (che non sempre funzionano benissimo), mezzi di fortuna e righe sbilenche rieccoci anche nel nuovo anno, flutes, boccale, damigiana o tazza che sia alla mano per celebrare la bestialità. TAZZA Paura eh? Mica lo può dire solo Lucarelli (Carlo, intendiamo, stia tranquillo Cassano)? Non preoccupatevi, stavolta la tazza è tazza per davvero, niente equivoci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sale sulla scala, aggiusta il faretto dello stadio, scende e fa gol: è successo in Inghilterra | Domeniche Bestiali

Leggi anche: Il tifoso del Recife porta l’amante allo stadio, ma in tribuna arriva la moglie | Domeniche Bestiali

Leggi anche: “Sono solo affettuoso”: la tecnica del terzino baciatore, che fa espellere l’avversario. Molto meglio la tribuna fai-da-te in cortile | Le Domeniche Bestiali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIETO FINE A POLLA: ANZIANA SI SENTE MALE, OPERATORE DEL 118 CON UNA SCALA SALE SUL BALCONE ED ENTRA IN CASA DOPO AVER ROTTO IL VETRO DI UN INFISSO Ieri mattina a Polla per un’anziana di circa 90 anni si è sentita - facebook.com facebook