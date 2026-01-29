La gara domenicale si trasforma in un campo di battaglia tra atleti e spettatori. Tra lanci di fango e proteste plateali, non mancano i tentativi più improbabili per evitare squalifiche. Questa domenica ancora una volta si è vista una serie di episodi che lasciano il segno, con comportamenti che rasentano l’assurdo, mentre la cronaca si concentra sui momenti più eclatanti di un appuntamento che, ormai, sembra più una sfida tra nervi che una competizione sportiva.

Fango e maleducazione sono gli ingredienti perfetti di una perfetta Domenica Bestiale: lo abbiamo imparato fin dagli albori di questa sciagurata rubrica. Il fango perché humus di base dei campi di provincia, elemento primordiale del pallone pane e mortadella, la maleducazione che va a fare da alito vitale, innesco divino di questo meraviglioso mondo. E il fango resta, dalle scarpette ai pantaloncini al suo utilizzo come arma, perché è facile che le Domeniche Bestiali prendano diramazioni particolari e tortuose, così come la maleducazione si trasforma ora in vera e proprio scostumatezza ora in trend particolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal lancio di fango alla bandierina infilata nei pantaloncini: i modi più assurdi per rimediare una squalifica | Domeniche Bestiali

Durante una partita di seconda categoria nel girone I, si è verificato un episodio insolito: un dirigente espulso ha inserito la bandierina dell’arbitro nei pantaloncini.

Recentemente, sono stati adottati provvedimenti di Daspo nei confronti di alcuni soggetti coinvolti in eventi sportivi.

