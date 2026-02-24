Santo Spirito | crolla porzione di pietra passaggio interdetto alla porta della sacrestia

Una porzione di pietra si è staccata dal davanzale di una finestra in piazza Santo Spirito, causando l’interruzione del passaggio davanti alla porta della sacrestia. L’incidente si è verificato lunedì alle 8:30, mentre la piazza era affollata di passanti e turisti. La caduta ha creato pericolo per chi si trovava nelle vicinanze e ha portato alla chiusura temporanea dell’accesso. La polizia ha delimitato l’area per i controlli.

Una "porzione di pietra" è caduta dal davanzale di una finestra in piazza Santo Spirito, ieri, lunedì 23 febbraio, intorno alle 8:30 del mattino, quando la piazza era già molto frequentata da passanti e turisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che per sicurezza hanno disposto l'interdizione al passaggio della porta della sacrestia. Fortunatamente non risultano persone coinvolte.