Sant’Antimo oggi presentazione del libro Stefania Filo Speziale alla Rettoria dello Spirito Santo

8 gen 2026

Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Rettoria dello Spirito Santo di Sant’Antimo (Napoli), si terrà la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale”. Un’occasione per conoscere meglio l’opera e l’autrice, in un contesto semplice e rispettoso. L’evento è aperto a tutti gli interessati, con l’obiettivo di approfondire temi e contenuti del volume in un’atmosfera informale e condivisa.

Si terrà giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Rettoria dello Spirito Santo di Sant’Antimo (Napoli), la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale. Conversazione con un’ombra di luce” di Rocco Romeo, architetto, docente universitario, giornalista e scrittore. Il volume è una narrazione intensa e originale dedicata a Stefania Filo Speziale, figura centrale dell’architettura . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

