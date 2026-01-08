Sant’Antimo oggi presentazione del libro Stefania Filo Speziale alla Rettoria dello Spirito Santo

Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Rettoria dello Spirito Santo di Sant’Antimo (Napoli), si terrà la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale”. Un’occasione per conoscere meglio l’opera e l’autrice, in un contesto semplice e rispettoso. L’evento è aperto a tutti gli interessati, con l’obiettivo di approfondire temi e contenuti del volume in un’atmosfera informale e condivisa.

