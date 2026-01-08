Sant’Antimo oggi presentazione del libro Stefania Filo Speziale alla Rettoria dello Spirito Santo
Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Rettoria dello Spirito Santo di Sant’Antimo (Napoli), si terrà la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale”. Un’occasione per conoscere meglio l’opera e l’autrice, in un contesto semplice e rispettoso. L’evento è aperto a tutti gli interessati, con l’obiettivo di approfondire temi e contenuti del volume in un’atmosfera informale e condivisa.
Si terrà giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Rettoria dello Spirito Santo di Sant’Antimo (Napoli), la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale. Conversazione con un’ombra di luce” di Rocco Romeo, architetto, docente universitario, giornalista e scrittore. Il volume è una narrazione intensa e originale dedicata a Stefania Filo Speziale, figura centrale dell’architettura . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Alla Libreria Raffaello, la presentazione del libro "Padre, Figlio e Spirito azzurro" di Bruno Marra
Leggi anche: Preghiera del mattino del 30 Ottobre 2025: “Donami la forza dello Spirito Santo”
Sant’Antimo, orribile aggressione in zona Villa Comunale. Indagini dei carabinieri per identificare i due aggressori. La vittima ha riportato fratture e traumi. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.