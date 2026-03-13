Piazza Cavour via libera al documento di indirizzo | ora può partire la progettazione esecutiva

Il documento di indirizzo per Piazza Cavour è stato approvato, permettendo così di avviare la fase di progettazione esecutiva. Dopo un lungo periodo di attese e discussioni, l’iter amministrativo può ora proseguire verso l’affidamento dei lavori. La decisione segna un passo importante nel percorso di realizzazione del progetto.

Dopo anni di attesa e polemiche, si muove qualcosa per il futuro di Piazza Cavour. Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione prende ufficialmente il via l’iter amministrativo che porterà all’affidamento della progettazione esecutiva e, successivamente, all’avvio dei lavori per completare la risistemazione della piazza sul lungomare. Il provvedimento è stato adottato dal commissario straordinario Vincenzo Panico, che con una delibera - pubblicata sull'albo pretorio - ha dato il via libera al progetto preliminare redatto dalla responsabile del procedimento Angela Magliacane. Nel documento vengono stabiliti, in base alla tipologia e alla dimensione dell’intervento, le caratteristiche tecniche, i requisiti e gli elaborati necessari per sviluppare i diversi livelli della progettazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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