Si finge medico e adesca ragazzini per farsi inviare foto e video intimi | arrestato per pornografia minorile

Un uomo è stato arrestato in provincia di Latina con l’accusa di pornografia minorile. Si era spacciato per medico e aveva adescato ragazzini online, convincendoli a inviargli foto e video intimi. L’arresto arriva dopo settimane di indagini da parte delle forze dell’ordine.
Un uomo residente a Fondi è stato arrestato con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica, adescamento di minori e reati di natura pedopornografica.
Un uomo è stato arrestato a Fondi con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica, adescamento di minori e pornografia minorile.
