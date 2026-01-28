Si finge medico e adesca ragazzini per farsi inviare foto e video intimi | arrestato per pornografia minorile

Un uomo è stato arrestato in provincia di Latina con l’accusa di pornografia minorile. Si era spacciato per medico e aveva adescato ragazzini online, convincendoli a inviargli foto e video intimi. L’arresto arriva dopo settimane di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Adescava i minorenni proponendosi come esperto di patologie andrologiche e con questa scusa si faceva mandare le loro foto, poi formulava diagnosi e prescriveva cure. Però non era un vero medico, ma ben altro... - facebook.com facebook

