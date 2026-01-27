Fondi Finto medico andrologo filmava video a esplicito contenuto pedopornografico Arrestato dalla GdF per esercizio abusivo professione medica adescamento di minori e pornografia minorile

Un uomo è stato arrestato a Fondi con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica, adescamento di minori e pornografia minorile. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura di Roma, ha svelato un’attività illecita di un finto medico andrologo che realizzava video a contenuto pedopornografico. Le forze dell’ordine stanno continuando le verifiche per tutelare le potenziali vittime e chiarire tutti i dettagli dell’indagine.

Ieri a Verbania è stata emessa una sentenza nei confronti di Alfredo e Gabriele Scaccia, condannati rispettivamente a quattro anni e tre mesi per esercizio abusivo della professione e per falsità.

LATINA – Si fingeva medico per adescare minorenni. Un uomo è stato arrestato a Fondi in un'inchiesta svolta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. L'ordinanza di ...

