Fondi Finto medico andrologo filmava video a esplicito contenuto pedopornografico Arrestato dalla GdF per esercizio abusivo professione medica adescamento di minori e pornografia minorile
Un uomo è stato arrestato a Fondi con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica, adescamento di minori e pornografia minorile. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura di Roma, ha svelato un’attività illecita di un finto medico andrologo che realizzava video a contenuto pedopornografico. Le forze dell’ordine stanno continuando le verifiche per tutelare le potenziali vittime e chiarire tutti i dettagli dell’indagine.
Finto medico di Fondi esperto di andrologia adescava minori sui social e lo fotografava durante le visiteLATINA – Si fingeva medico per adescare minorenni. Un uomo è stato arrestato a Fondi in un’inchiesta svolta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. L’ordinanza di ... radioluna.it
