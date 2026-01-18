Vietri sul Mare inaugurata una nuova area giochi per bambini

Vietri sul Mare ha aperto questa mattina una nuova area giochi per bambini, situata nei giardini di piazza Don Attilio Della Porta di Marina di Vietri. L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, ha realizzato uno spazio attrezzato con giostrine e giochi, offrendo un’ulteriore possibilità di svago e socializzazione per le famiglie della zona. L’intervento mira a migliorare l’area pubblica e a promuovere il benessere delle giovani famiglie.

Inaugurata, questa mattina, a Vietri sul Mare, una nuova grande area giochi per bambini.Nei giardini adiacenti piazza don Attilio Della Porta di Marina di Vietri è stata creata una nuova area attrezzata, con giostrine e giochi, realizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la.

È stata inaugurata la nuova area giochi e fitness all'aperto di Villa

