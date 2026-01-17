Un nuovo centro polivalente nella zona resistenziale pubblica di Poppi

A Poppi nasce un nuovo centro polivalente dedicato alla riqualificazione degli spazi sociali e culturali della zona resistenziale pubblica. L’intervento mira a valorizzare il patrimonio locale, offrendo servizi e opportunità di incontro per la comunità. Questo progetto rappresenta un passo importante per rafforzare il tessuto sociale e promuovere la partecipazione civica nella zona, contribuendo allo sviluppo di un ambiente più vivibile e inclusivo.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Un nuovo centro polivalente e un progetto di riqualificazione degli spazi sociali e culturali nella zona resistenziale pubblica di Popp i. "Il Centro Polivalente di Piazza della Libertà rappresenta un investimento sul capitale umano e sociale di Poppi. In una comunità in trasformazione, con famiglie italiane e straniere, il progetto assume una forte valenza sociale, educativa e culturale", con queste parole il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni annuncia la prossima apertura ufficiale (con inaugurazione a marzo 2026), del nuovo centro Polifunzionale della zona residenziale pubblica di Poppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un nuovo centro polivalente nella zona resistenziale pubblica di Poppi Leggi anche: Rigenerazione urbana nella zona Cappuccini di Poppi da 350 mila euro Leggi anche: Rigenerazione urbana a Poppi, abbattuto il "mostro" nella zona Cappuccini

