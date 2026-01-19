Il progetto del nuovo centro polivalente di Ponte a Poppi sta incontrando significativi ritardi e difficoltà operative. La situazione, caratterizzata da incertezze e mancanza di chiarezza istituzionale, solleva preoccupazioni sulla corretta progettazione e gestione dell’intervento. È importante monitorare l’evoluzione della situazione per garantire trasparenza e rispetto dei tempi previsti, al fine di assicurare un servizio adeguato alla comunità locale.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Gravi ritardi, incertezze operative e scarsa correttezza istituzionale riguardo al nuovo centro polivalente di Ponte a Poppi. La denuncia è mossa dal gruppo consiliare d’opposizione Poppi nel Cuore che evidenzia le criticità collegate a uno spazio pubblico che era stato avviato, realizzato e finanziato dalla precedente amministrazione guidata da Carlo Toni, con l’attuale sindaco Federico Lorenzoni che ha raccolto il testimone dell’opera senza però riuscire a presentare una programmazione chiara sulle modalità di gestione e sui reali investimenti previsti. In vista del taglio del nastro previsto nel mese di marzo, dunque, i consiglieri di minoranza chiedono alla giunta di illustrare con trasparenza il piano dei servizi e le tempistiche di piena attivazione delle funzioni previste, potendo rispondere in modo efficace ai bisogni della comunità e valorizzare pienamente l’investimento pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ritardi e incertezze nel nuovo centro polivalente di Ponte a Poppi”

Un nuovo centro polivalente nella zona resistenziale pubblica di Poppi

A Poppi nasce un nuovo centro polivalente dedicato alla riqualificazione degli spazi sociali e culturali della zona resistenziale pubblica. L’intervento mira a valorizzare il patrimonio locale, offrendo servizi e opportunità di incontro per la comunità. Questo progetto rappresenta un passo importante per rafforzare il tessuto sociale e promuovere la partecipazione civica nella zona, contribuendo allo sviluppo di un ambiente più vivibile e inclusivo.

Deruta, il nuovo centro sportivo polivalente

Deruta inaugura il nuovo centro sportivo polivalente

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Roma: Rocca (Fd’I), su Capannelle altro che successo, soluzione dopo ritardi e incertezze - Riguardo alla situazione dell'ippodromo di Capannelle, si può affermare che "altro che successo". romadailynews.it

EX SCUOLA DI ROSSINO Progetto approvato Costi saliti a 1,36 MILIONI di euro Ma restano ritardi, incertezze e occasioni perse. Il Comune ha perso circa 500 mila € di finanziamento regionale perché non è riuscito a presentare un progetto conforme - facebook.com facebook

Stiamo votando l’ennesimo provvedimento farsa. Parlano di Transizione 5.0, ma consegnano solo ritardi, tagli e caos normativo. Il Governo Meloni ha trasformato un pilastro del PNRR in un pasticcio: meno risorse, regole confuse, Comuni ignorati, imprese las x.com