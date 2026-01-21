Giorgetti | Candidiamo Bellaria a capitale italiana del mare 2026

Bellaria si candida a diventare Capitale italiana del mare 2026, partecipando al bando promosso dal ministero per la protezione civile e le politiche del mare. Con il progetto

Bellaria si candida a diventare Capitale italiana del mare 2026. Il Comune ha deciso di partecipare al bando nazionale promosso dal ministero per la protezione civile e le politiche del mare, presentando il progetto Bellaria Igea Marina 1956 - 2026 – Settant’anni di mare, turismo e comunità. Un progetto, che lega la corsa per il titolo a un importante traguardo: i 70 anni della nascita della città. Il riconoscimento del ministero, istituito per valorizzare la cultura del mare, la sostenibilità ambientale e l’economia costiera, prevede un contributo di un milione di euro per la città vincitrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fiumicino si candida a Capitale Italiana del Mare 2026Il Comune di Fiumicino ha annunciato la candidatura per il titolo di Capitale italiana del mare 2026.

Genova si candida a Capitale italiana del mare 2026Genova ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale italiana del mare 2026.

