I più piccoli atleti dell' Accademia Taekwondo protagonisti alla Lions Cup 2026

I giovani atleti dell'Accademia Taekwondo di Modena hanno partecipato alla Lions Cup 2026, una competizione tenutasi domenica con più di 300 partecipanti provenienti dal Nord Italia. La gara si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto i piccoli praticanti confrontarsi in diverse discipline del taekwondo. La manifestazione ha coinvolto atleti di varie età e livelli, offrendo loro l'opportunità di confrontarsi in un contesto ufficiale.

Bella prestazione per i piccoli Atleti dell'Accademia Taekwondo Modena alla Lions Cup 2026, Competizione svolta domenica con oltre 300 atleti provenienti dal Nord Italia. I giovani Modenesi conquistano 3 Medaglie d'oro con Nicolò Fabbri, Nathan Salsarulo e Leonardo Tondi protagonisti di una gara impeccabile e con combattimenti spettacolari vinti nettamente. Soddisfatto Il Maestro Andrea Rocciola e il Tecnico Francesco Saponaro della prestazione dei piccoli atleti consapevoli dei progressi ottenuti e del lavoro da fare in vista dei prossimi impegni agonistici. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - I più piccoli atleti dell'Accademia Taekwondo protagonisti alla Lions Cup 2026 Articoli correlati I piccoli dell'Accademia Taekwondo Modena protagonisti al Giovani LeoniI piccoli atleti guidati dal Maestro Andrea Rocciola e dai Tecnici Angel Albania e Alex Ragusa conquistano 16 medaglie e il 6°posto nel medagliere a... Insubria Cup 2026 di Taekwondo, cinque ori per gli atleti dell’Olimpico LecceLECCE – Si è svolta nei giorni scorsi nel palazzetto dello sport di Busto Arsizio l’undicesima edizione dell’Insubria Cup 2026, torneo di Taekwondo...