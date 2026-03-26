Ponte sul Po di Volano slittano i tempi Il cantiere finisce a giugno

I lavori di ricostruzione del ponte sul Po di Volano sono stati prolungati e i tempi di completamento si estenderanno almeno fino alla metà di giugno, rispetto alla precedente data di fine maggio. La proroga è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi. La durata dei lavori si è così allungata, influenzando i piani iniziali di riapertura del ponte.

Si allungano i tempi di conclusione della ricostruzione del ponte sul Po di Volano poiché dalla fine di maggio almeno fino alla metà di giugno. E’ quanto emerso nell’incontro di ieri mattina al tavolo tecnico che segue lo sviluppo del cantiere per la costruzione del nuovo ponte, convocato a Canneviè dal presidente della Provincia, Daniele Garuti, presenti i sindaci di Comacchio, Pierluigi Negri, di Codigoro, Alice Zanardi, di Goro, Marica Bugnoli e di Mesola, Lisa Duò, oltre all’impresa Modena Ingegneria di Castelfranco Emilia, rappresentata dal direttore tecnico Vasco Lami, e alle rappresentanze degli imprenditori del settore balneare e ricettivo di Lido di Volano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte sul Po di Volano, slittano i tempi. Il cantiere finisce a giugno Articoli correlati Porto Onda Marina. Slittano i tempi del bando, gestione prorogataCosa sta accadendo a Onda Marina, il porto turistico di Cesenatico? In apparenza nulla, ma l’azienda che lo gestisce dal 1999, Coast to Coast... Ponte sul fiume Soranna: il PSI Golfo di Policastro chiede chiarimenti sui tempi dei lavoriIl Coordinamento del Partito Socialista Italiano – Golfo di Policastro ha inviato una nota formale richiamando l’attenzione del Comune di Ispani e... Una raccolta di contenuti su Ponte sul Po di Volano slittano i tempi... Temi più discussi: Ponte sul Po di Volano: il punto della situazione sul cantiere; Nuovo ponte quasi pronto: apertura vicina dopo i ritardi del cantiere; Cavalcavia Pallotta, l’Amministrazione comunale si attiva per il ripristino della viabilità; A13, iniziati i lavori per sistemare il ponte sul Po, disagi alla circolazione. Ponte sul Po di Volano, slittano i tempi. Il cantiere finisce a giugnoSi allungano i tempi di conclusione della ricostruzione del ponte sul Po di Volano poiché dalla fine di maggio almeno fino alla metà di giugno. E’ quanto emerso nell’incontro di ieri mattina al tavolo ... ilrestodelcarlino.it Nuovo ponte sul Po, province di Parma e Cremona a confronto per sciogliere i dubbiL'opera costerà 300 milioni di euro e la realizzazione sarà a carico dell'Anas. Non ci saranno chiusure al traffico sull’altro ponte, il Verdi tra Roccabianca, Polesine Zibello e San Daniele Po ... laprovinciacr.it Captain Thomas Lindegaard Madsen. Kiri Te Kanawa · Gianni Schicchi: O mio babbino caro. “Andrei sul Ponte Vecchio“ Spring time in Firenze, celebrating Morten . #firenze #love #spring #gaymarriage #captainthomas - facebook.com facebook Ponte Morandi: difesa Donferri, nessun condizionamento su sorveglianza x.com