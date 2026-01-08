A Cesenatico, Porto Onda Marina prosegue senza cambiamenti evidenti, nonostante la scadenza della concessione nel agosto 2024. La gestione, affidata a Coast to Coast Investimenti di Gaetano Astolfi, è stata temporaneamente prorogata, mentre si attendono i nuovi sviluppi riguardanti il bando e le future decisioni sulla gestione del porto turistico. La situazione rimane sotto osservazione, con le procedure in corso di definizione.

Cosa sta accadendo a Onda Marina, il porto turistico di Cesenatico? In apparenza nulla, ma l’azienda che lo gestisce dal 1999, Coast to Coast Investimenti, società a responsabilità limitata che fa capo all’imprenditore bellariese Gaetano Astolfi, è ancora al suo posto nonostante la sua concessione sia scaduta nell’agosto 2024. Infatti il Comune di Cesenatico ha avviato le procedure per trovare il nuovo concessionario l’8 maggio 2024, a poco più di tre mesi dalla scadenza, adottando una procedura complessa che prevedeva la ricerca di operatori economici interessati a presentare un progetto finanziario per lo sviluppo del porto turistico e la sua gestione, in base alla quale fare successivamente il bando vero e proprio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto Onda Marina. Slittano i tempi del bando, gestione prorogata

Leggi anche: Piscine, prorogata gestione. Bocciodromi: c’è il bando

Leggi anche: Bando taxi a Roma, ecco cosa può succedere dopo la sentenza del Tar. Slittano i ristori per i tassisti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Porto Onda Marina. Slittano i tempi del bando, gestione prorogata.

Porto turistico . Onda Marina, gara per la gestione - Il Comune di Cesenatico ha indetto una gara per la gestione del porto turistico Onda Marina. ilrestodelcarlino.it

Cesenatico, Onda Marina: bando per la gestione e investimento da 15 milioni - “Onda Marina”: il Comune tira diritto e prepara il bando per l’assegnazione e riqualificazione porto turistico per la nautica da diporto. corriereromagna.it