Ponte sul fiume Soranna | il PSI Golfo di Policastro chiede chiarimenti sui tempi dei lavori

Il Coordinamento del Partito Socialista Italiano nel Golfo di Policastro ha inviato una nota ufficiale al Comune di Ispani e all’ANAS per chiedere chiarimenti sui tempi di completamento dei lavori di rifacimento del ponte sul fiume Soranna. I lavori, iniziati nel marzo 2024, sono in corso da oltre un anno e non hanno ancora avuto una conclusione.

Il Coordinamento del Partito Socialista Italiano – Golfo di Policastro ha inviato una nota formale richiamando l’attenzione del Comune di Ispani e dell’ANAS in merito ai lavori di rifacimento del ponte sul fiume Soranna, avviati nel marzo 2025 e giunti ormai a un anno dall’inizio senza che, ad oggi, si intraveda una conclusione in tempi certi. Pur riconoscendo l’importanza e la complessità dell’intervento infrastrutturale in corso, il Coordinamento non può non evidenziare le gravi criticità che quotidianamente si registrano lungo il tratto interessato dai lavori. Il restringimento della carreggiata, infatti, determina lunghe file di autoveicoli in entrambe le direzioni, con pesanti disagi per i cittadini e per le attività economiche del territorio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Deleghe provinciali a Zecca e Guadagno, il PSI Golfo di Policastro rilancia l’impegno per il territorioTurismo e Sport: Con Davide Zecca, il PSI pone al centro settori vitali per l'economia del Golfo di Policastro, puntando su una visione di sviluppo... Tutela del Made in Italy: il PSI del Golfo di Policastro sostiene la mobilitazione di ColdirettiIl Partito Socialista Italiano – Coordinamento del Golfo di Policastro esprime pieno e convinto sostegno all’iniziativa promossa da Coldiretti...