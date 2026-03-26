Il ponte storico di Rieti sarà parzialmente chiuso al traffico il 30 marzo, con l’istituzione di un senso unico. Dopo questa data, si prevede la chiusura totale del ponte. La strada che collega le due parti della città sarà interessata da queste modifiche temporanee a causa di lavori di manutenzione. La circolazione subirà variazioni fino al termine delle operazioni.

Il ponte storico di Rieti, cuore pulsante della Salaria, vive un momento cruciale tra chiusura parziale e riapertura limitata. Nella giornata di lunedì 30 marzo 2026 sarà attivo il senso unico alternato gestito da un impianto semaforico mobile. Questa misura temporanea precede la chiusura totale dell’infrastruttura prevista per la prima metà di aprile. L’intervento, finanziato con fondi PNRR Missione 5 per un importo di 1.3 milioni di euro, mira a completare la riqualificazione del tratto urbano. L’obiettivo finale è garantire la sicurezza stradale e creare spazi dedicati al transito ciclo-pedonale, assenti fino ad oggi su questa arteria molto trafficata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di Rieti: senso unico il 30 marzo, poi chiusura

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