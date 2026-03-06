Cilentana | chiusura fino al 20 marzo poi senso unico alternato

I lavori di ristrutturazione sulla Strada Statale 18 della Cilentana continueranno fino al 20 marzo, giorno in cui si concluderanno. Dopo questa data, il traffico verrà regolato con un senso unico alternato. La strada resterà chiusa al traffico fino a quella data, con le operazioni di ripristino in corso lungo tutto il tratto interessato.

I lavori di ristrutturazione sulla Strada Statale 18 della Cilentana si protrarranno fino al prossimo venerdì 20 marzo. La tratta stradale compresa tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania resta chiusa, costringendo i veicoli a seguire percorsi alternativi già segnalati. L'intervento prevede la posa di una nuova pavimentazione su un tratto critico della viabilità locale. L'operazione è limitata ai giorni feriali, escludendo sabati e domeniche per ridurre l'impatto sui pendolari e sul traffico turistico. Da lunedì 23 marzo il regime cambia radicalmente: verrà istituito il senso unico alternato per circa 500 metri di strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Cilentana: proseguono i lavori per la nuova pavimentazione, prorogata la chiusura tra Omignano e Vallo; Erosione Cilento, il Codacons accusa: Fondi spesi male. A InfoCilento parla il presidente Bartolomeo Lanzara.

Cilentana: proseguono i lavori per la nuova pavimentazione, prorogata la chiusura tra Omignano e ValloPer il prosieguo delle attività, si rende necessario prorogare fino a venerdì 20 marzo, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, la chiusura della tratta stradale situata tra gli svincoli di Omigna ... infocilento.it