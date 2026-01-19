Sanità per l' Ecm nasce Meduspace | Nuovo polo formativo in mercato frammentato

Meduspace si presenta come il nuovo polo formativo nel settore sanitario, rispondendo alla crescente esigenza di formazione continua in un mercato ancora frammentato. In Italia, solo il 70% dei professionisti sanitari partecipa regolarmente a programmi di aggiornamento, evidenziando la necessità di soluzioni innovative e accessibili. Questa iniziativa mira a colmare le lacune e favorire un percorso formativo più integrato e diffuso.

Roma, 19 gen. (Adnkronos salute) - Secondo i dati più recenti, solo il 70% dei professionisti sanitari in Italia partecipa attivamente alla formazione continua in medicina, lasciando scoperto un preoccupante 30% della categoria. Una situazione che si aggrava considerando che il 67% degli operatori lamenta la mancanza di tempo per partecipare ai corsi Ecm, nonostante l'obbligo di raggiungere 150 crediti entro il 31 dicembre 2025 per il triennio 2023-2025. In questo scenario critico, Koinos Capital Sgr ha lanciato un'operazione di consolidamento senza precedenti nel settore dell'educazione continua in medicina - si legge in una nota - creando Meduspace, il primo polo italiano di eccellenza dedicato alla formazione medico-scientifica.

Il Gruppo Maggioli annuncia la creazione di Soluzioni Integrate Maggioli, una nuova società formata dalla fusione di Sinapsys e Aicof. Questa iniziativa mira a rafforzare l’offerta nel settore sanitario, integrando competenze e risorse per supportare efficacemente le esigenze del settore. La nuova realtà si inserisce nel percorso di crescita e innovazione del gruppo, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le soluzioni dedicate alla sanità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Nasce "SOS Sanità Lucana": La Voce dei Cittadini, il Cuore del Territorio Il diritto alla salute non è un’opzione, è il fondamento della nostra comunità. Ma cosa succede quando questo diritto incontra liste d’attesa infinite, carenze strutturali o, al contrario, ecc - facebook.com facebook

