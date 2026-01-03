Polizia locale per otto comuni Via libera dall’Unione montana

L’Unione montana del Mugello ha approvato una nuova gestione condivisa della Polizia locale, estendendo il servizio a otto comuni. Questa decisione elimina i limiti dei distretti comunali e semplifica l’organizzazione, garantendo un presidio più coordinato e continuo sul territorio. La riforma mira a migliorare l’efficienza e la presenza delle forze di polizia locale, offrendo un servizio più uniforme e facilmente riconoscibile per i cittadini.

Ora davvero la Polizia locale non ha più confini in Mugello. Basta con i distretti comunali, e basta con la poco comprensibile rotazione annuale tra i vari comandanti. Adesso il Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello nella sua ultima seduta - con venti voti a favore, tre astenuti e nessun voto contrario - ha dato il via libera al nuovo progetto. Il servizio svolto in forma associata a partire dal 2012 con un primo nucleo di tre comuni ed estesosi gradualmente fino a comprenderne sette dal 2016, ora vede un completo riassetto organizzativo che unifica i distretti comunali esistenti in un unico maxi-distretto territoriale dell'estensione di 862,48 kmq e oltre 59mila abitanti.

Mugello, Polizia locale: un unico maxi-distretto per 7 Comuni - Firenze, 2 gennaio 2026 – Il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Mugello nella seduta del 30 dicembre scorso ha dato il via libera al progetto gestionale per la Polizia locale. lanazione.it

