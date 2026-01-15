polizia arrivano i rinforzi nuovi agenti in questura

La Polizia di Stato rafforza la propria presenza con l’arrivo di nuovi agenti in Questura. Questa iniziativa risponde alle richieste di potenziamento avanzate dalle sigle sindacali, che avevano evidenziato una carenza di organico. Il piano nazionale di rafforzamento mira a migliorare l’efficienza e la sicurezza sul territorio, garantendo un servizio più efficace ai cittadini.

Alla carenza di organico lamentata dalle sigle sindacali che rappresentano gli operatori della polizia di Stato è arrivata in risposta il piano di rafforzamento nazionale degli organici. Più agenti in Questura e al commissariato di Sarzana usciti dal 233esimo corso per allievi agenti. Per la Liguria è previsto l’arrivo di 117 unità operative, dodici delle quali assegnate alla Questura di Spezia e commissariato di Sarzana. A Genova andranno 72 unità ripartite tra questura, commissariati e specialità, 19 agenti a Imperia prevalentemente in Questura, 14 a Savona e 12 a Spezia. Un rinforzo che è stato accolto con un tiepido entusiasmo da parte del sindacato Siap che ha giudicato non sufficiente il numero del personale inviato in Liguria aa colmare la carenza di organico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

