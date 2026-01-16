Studente ucciso a scuola a La Spezia il CNDDU scrive a Valditara | Metal detector negli istituti basta armi in classe

Dopo l’omicidio di uno studente a La Spezia, il CNDDU ha scritto al Ministro Valditara chiedendo l’installazione di metal detector nelle scuole. L’obiettivo è prevenire l’ingresso di armi e garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale. La proposta si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza necessarie per affrontare episodi di violenza nelle istituzioni scolastiche.

In seguito alla tragica morte dello studente accoltellato a La Spezia, il CNDDU chiede al Ministro Valditara l’installazione di metal detector nelle scuole per impedire l’ingresso di armi. Parallelamente, l’associazione sollecita investimenti strutturali nel supporto psicologico e nell’educazione alla non violenza per prevenire ulteriori tragedie. La notizia più temuta è arrivata in serata: lo studente diciottenne ferito all’istituto professionale “Domenico Chiodo-Einaudi” della Spezia non ce l’ha fatta. Alle 20:20 ne è stato dichiarato il decesso. Un epilogo drammatico che ha spinto il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) a intervenire immediatamente, chiedendo misure drastiche per fermare la circolazione di armi nelle aule. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

studente ucciso scuola speziaLa Spezia: morto lo studente 18enne accoltellato a scuola - È morto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia lo studente di 18 anni accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto scolastico Einaudi–Chiodo (ex professionale “Domenico Chiodo”). telenord.it

studente ucciso scuola speziaMorto lo studente accoltellato in classe: aggredito da un coetaneo, ha portato l’arma da casa. Terrore a scuola - Abanoub Youssef, 19 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it

studente ucciso scuola speziaLa Spezia, è morto lo studente accoltellato a scuola. Fermato un compagno, ipotesi lite per questioni sentimentali - Uno studente italiano, di origine straniera, è morto dopo essere stato accoltellato da un compagno di scuola. adnkronos.com

