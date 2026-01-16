Studente ucciso a scuola a La Spezia il CNDDU scrive a Valditara | Metal detector negli istituti basta armi in classe

Dopo l’omicidio di uno studente a La Spezia, il CNDDU ha scritto al Ministro Valditara chiedendo l’installazione di metal detector nelle scuole. L’obiettivo è prevenire l’ingresso di armi e garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale. La proposta si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza necessarie per affrontare episodi di violenza nelle istituzioni scolastiche.

In seguito alla tragica morte dello studente accoltellato a La Spezia, il CNDDU chiede al Ministro Valditara l'installazione di metal detector nelle scuole per impedire l'ingresso di armi. Parallelamente, l'associazione sollecita investimenti strutturali nel supporto psicologico e nell'educazione alla non violenza per prevenire ulteriori tragedie. La notizia più temuta è arrivata in serata: lo studente diciottenne ferito all'istituto professionale "Domenico Chiodo-Einaudi" della Spezia non ce l'ha fatta. Alle 20:20 ne è stato dichiarato il decesso. Un epilogo drammatico che ha spinto il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) a intervenire immediatamente, chiedendo misure drastiche per fermare la circolazione di armi nelle aule.

Morto lo studente accoltellato in classe: aggredito da un coetaneo, ha portato l’arma da casa. Terrore a scuola - Abanoub Youssef, 19 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it

La Spezia, è morto lo studente accoltellato a scuola. Fermato un compagno, ipotesi lite per questioni sentimentali - Uno studente italiano, di origine straniera, è morto dopo essere stato accoltellato da un compagno di scuola. adnkronos.com

