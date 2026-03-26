A Jesolo si è svolto uno spettacolo che ha visto la partecipazione di Andrea Pennacchi, noto attore teatrale, accompagnato dalla Revenge Tanko Band guidata da Giorgio Gobbo. L’evento ha combinato il teatro di Pennacchi con le esibizioni musicali della band, creando una serata caratterizzata da performance live e interpretazioni teatral-musicali. Lo spettacolo ha rappresentato una versione ampliata di “Pojana e i suoi fratelli”.

A Jesolo irrompe Andrea Pennacchi. In “Pojana Rock!” il suo inconfondibile teatro incontra la musica della Revenge Tanko Band capitanata da Giorgio Gobbo e l’iconico spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” si amplifica di nuovi significati e suggestioni. C’è un suono che rimbomba nei capannoni vuoti del Nordest. È un suono ruvido, elettrico, carico di storie. Lo spettacolo porta lo spettatore dentro un mondo fatto di imprenditori disillusi, sicurezza privata, schei e paranoia. Storie che fanno ridere e fanno male, che vibrano tra parole e riff distorti, tra il rombo di un basso e il sarcasmo di chi conosce bene la terra da cui viene. Un viaggio tra ironia e disincanto, tra rock e teatro, in cui la provincia diventa palcoscenico e specchio di un paese che cambia, si trasforma, si nasconde dietro le proprie contraddizioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Pojana Rock! Andrea Pennacchi e la Revenge Tanko Band a Jesolo

Articoli correlati

Il 'Pojana' Andrea Pennacchi porta in scena i suoi "Alieni in Laguna” al ConcordiaIn un palcoscenico trasformato in una surreale laguna Andrea Pennacchi porta in scena uno spettacolo che esplora l’impatto delle specie aliene sulla...

Rock immortale con la collaudata band BCubePossono contare su oltre 150 esibizioni, la più che collaudata band BCube, sul palco di Un Tubo (via del Luparello 2) venerdì 6 febbraio in una...

Una selezione di notizie su Pojana Rock

Bergamo, Andrea Pennacchi al Lazzaretto: «Il Pojana odia Flavio Briatore e lo incatenerebbe al tornio»Dal palco di «Propaganda Live» su La7 a quello del Lazzaretto. Andrea Pennacchi, teatrista padovano, sabato 27 luglio alle 21.30 porterà in città il suo alter ego artistico, archetipo ... bergamo.corriere.it

Andrea Pennacchi: Il mio Pojana, avido ma saggio. Volevo fare l’aviatore, poi ho scelto di raccontare storie. Mio padre era un partigiano, chi mi attacca sulla politica non ...Il sogno di pilotare un ricognitore (e un brevetto civile), la scoperta del teatro e la reazione dei genitori, il successo a Propaganda Live, le serie tv. L’attore si racconta Sognava di pilotare un ... repubblica.it