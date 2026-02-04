La band BCube torna in scena venerdì 6 febbraio al locale Un Tubo, in via del Luparello 2. Con oltre 150 concerti alle spalle, i musicisti promettono un’altra serata di rock puro e energia. L’evento si chiama “Rock night” e punta a far scatenare il pubblico con i loro brani più famosi.

Possono contare su oltre 150 esibizioni, la più che collaudata band BCube, sul palco di Un Tubo (via del Luparello 2) venerdì 6 febbraio in una serata che prende il titolo di " Rock night ". Un gruppo ben conosciuto nel territorio, che ha quindi suonato in molte occasioni cittadine, che può contare su un vasto repertorio che pesca principalmente dagli anni cinquanta. Quindi buon "vecchio" ed immortale rock con personalissimi arrangiamenti, pescando anche in decennio successivi, passando dal beat fino agli anni duemila ma sempre in sintonia con un personalissimo stile. I BCube sono Tommaso Giacopelli (voce e chitarra), Lorenzo Corti (chitarra), Bernardo Pierangioli (basso) e Elio De Donno (batteria). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rock immortale con la collaudata band BCube

Approfondimenti su BCube Rock

I Zenasingers, la cover band che propone un viaggio tra pop e rock, si esibiranno questa sera in città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su BCube Rock

Argomenti discussi: Rock immortale con la collaudata band BCube; Arriva Queen forever e Asti si accende di rock; Highlander Reboot | Henry Cavill è MacLeod nelle prime immagini; Quattro ragazzi salentini suonano Bohemian Rhapsody coi rintocchi delle campane, Brian May: Capolavoro!.

Elvis Presley: l’immortale re del rock avrebbe 90 anniNato a Tupelo l’8 gennaio 1935, Elvis ha venduto oltre 500 milioni di dischi ed è ancora oggi un’icona della musica e del cinema, che lo ha omaggiato con due biopic «Prima di Elvis tutto era in bianco ... panorama.it

David Bowie, lo stile immortale del Duca BiancoScomparso dieci anni fa, con i suoi personaggi David Bowie cambiò per sempre il rapporto tra musica, immagine e identità. Trasformando la rockstar in un’opera d’arte vivente N el luglio del 1972 la tr ... iodonna.it

PinkArmada. . PINK ARMADA LIVE 2026 L’evoluzione del rock: dagli albori del rock and roll fino al nu metal degli anni 2000 Uno show che omaggia le band e gli artisti che hanno fatto la storia di un genere immortale Booking: infopinkarmada@g - facebook.com facebook