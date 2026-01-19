Il ' Pojana' Andrea Pennacchi porta in scena i suoi Alieni in Laguna al Concordia
In un palcoscenico trasformato in una surreale laguna Andrea Pennacchi porta in scena uno spettacolo che esplora l’impatto delle specie aliene sulla biodiversità locale e globale, mettendo in luce come i cambiamenti climatici e le azioni dell’uomo ne favoriscano la diffusione in maniera.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Andrea Pennacchi in scena con il suo bestiario contemporaneo "Alieni in Laguna"Il Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospita sabato 10 gennaio alle 21 lo spettacolo
