Pogba gol! L’ex Juve ritrova la rete in amichevole nel suo classico modo – VIDEO

Il centrocampista francese, ex Juventus, ha segnato di nuovo in un’amichevole, confermando un ritorno al gol dopo un periodo di assenza a causa di problemi fisici. La partita si è svolta in un contesto amichevole, e il giocatore ha realizzato un gol nel suo stile. Il video che documenta l’azione circola online, attirando l’attenzione dei tifosi.

Pogba, il centrocampista francese ex Juventus torna al gol in una partita amichevole, mostrando segnali di ripresa dopo i problemi fisici. Paul Pogba ritrova la gioia personale durante la sosta. Il giocatore del Principato ha messo a referto una bella marcatura nel test amichevole giocato contro il Brentford. La partita si è conclusa con il risultato finale di 1-2 per la formazione inglese, ma l’aspetto rilevante per i tifosi locali è il ritorno al gol del loro talento. L’ex Juventus ha vissuto mesi difficili per i continui problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo, impedendogli di trovare continuità. Questo squillo rappresenta un’iniezione di fiducia per la sua avventura transalpina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba gol! L’ex Juve ritrova la rete in amichevole nel suo classico modo – VIDEO Articoli correlati Leggi anche: La Roma ritrova il suo motore: gol e strappi per Koné in amichevole. Dybala in dubbio Leggi anche: Sarà stata solo un'amichevole, ma 4 anni dopo Pogba è tornato al gol: a segno in Monaco-Brentford Una raccolta di contenuti su Pogba gol L'ex Juve ritrova la rete in... Temi più discussi: Thuram, il mondo Inter storce il naso: la story per Pogba e l’assalto dell’Arabia; Col Var quella finale... Io anche portiere per la Juve, Allegri mi scriverà: a tutto Morata; Rouhi in gol con la Carrarese: ecco come procede l’avventura del giocatore della Juventus in Serie B. Primo gol contro il Monaco per l’ex Juve Paul Pogba: il videoPaul Pogba, da diversi mesi, gioca nel Monaco anche se ha trovato poca continuità a causa dei tanti problemi fisici accusati in stagione. Il francese ex Juventus, però, ha ... tuttojuve.com Sarà stata solo un'amichevole, ma 4 anni dopo Pogba è tornato al gol: a segno in Monaco-BrentfordQuattro anni dopo, è di nuovo andato in gol, Paul Pogba. Un'eternità, ma anche un segnale di speranza per il centrocampista, a segno nell'amichevole del Monaco contro il Brentford. Partita persa per 2 ... gazzetta.it Pogba torna al gol Ed è spettacolare - VIDEO - facebook.com facebook La mia chiacchierata con @Partumissimo, collega di Kanal Sportowy che conosce bene Arek #Milik: "Classe e forza mentale, aiuterà la #Juve e #Spalletti. Speriamo non diventi come #Pogba. #Lewandowski In Serie A diventerebbe capocannoniere" x.com